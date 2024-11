IL PERSONAGGIO. Esordio e sorrisi per Marianucci: "Così si è avverato il mio sogno»

Dopo quello di Konate contro il Napoli quando l’attaccante classe 2006 ha rilevato all’86’ Colombo, lunedì scorso contro il Como è arrivato un altro esordio in Serie A per uno dei tanti giovani azzurri, Luca Marianucci. Il difensore livornese classe 2004 è subentrato all’84’ ad Henderson, per altro largo a destra in un ruolo non propriamente a lui congeniale. Un esordio ancor più significativo, senza nulla togliere a Konatè arrivato però in estate dal Cagliari, perché Marianucci è un prodotto del vivaio azzurro. "Questo è il tredicesimo anno che sono qua, ormai è una seconda casa e l’esordio con la prima squadra è tutto quello che sognavo da quando sono arrivato – ha commentato nel post partita –. Ho avuto occasione di giocare in Coppa Italia, è una fortuna avere giocatori così forti in squadra, tutti i giorni puoi imparare cose nuove e usarle come ispirazione per migliorare sempre". Nella sfida di Torino in Coppa Italia, insieme al figlio d’arte Tosto, disputò effettivamente una grande partita dimostrando personalità e buone qualità tecnico-tattiche. "Prima della partita con il Como ci siamo detti che era importantissima, uno scontro diretto, era fondamentale fare punti – ha concluso Marianucci –. Ci mancava il gol in casa e siamo stati bravi, adesso però dobbiamo pensare alla gara di Lecce, altrettanto importante".