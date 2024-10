Il personaggio. Esposito, gol e qualità: così è imprescindibile

Tre reti e due assist nelle otto presenze stagionali tra coppa e campionato significano che Sebastiano Esposito è il calciatore dell’Empoli ad aver contribuito al numero maggiore di reti. Prendendo parte a 5 degli attuali 12 gol azzurri, infatti, l’ex Sampdoria ha inciso per oltre il 41 per cento sulla produzione offensiva della squadra di D’Aversa.

Oltre alla bellezza delle sue reti che ne denotano l’abilità tecnica – pallonetto di esterno destro contro il Catanzaro, dribbling e sinistro secco a Cagliari e stacco aereo da centravanti navigato con la Lazio –, Esposito è anche il terzo giocatore dell’Empoli per recuperi e l’ottavo in tutta la Serie A per falli subiti a testimonianza di quanto sia importante nell’economia del gioco di squadra. Proprio Esposito, al termine del match perso 2-1 con la Lazio ha espresso il suo parere sul primo ko stagionale e su quanto fatto finora. "Se vai in vantaggio e poi la perdi dopo essere stato rimontato sicuramente qualcosa di meglio dovevi fare – ha commentato –. Dovevamo gestire meglio, in alcuni frangenti siamo andati un po’ in frenesia, soprattutto nei contropiedi potevamo fare molto meglio, alcune volte ci siamo allungati un po’ troppo, però sono stati anche bravi loro che hanno trovato due gol bellissimi. Anche se sul primo avrei qualcosa da ridire, comunque lasciamo agli altri parlare. Il mio obiettivo stagionale? È la salvezza dell’Empoli, come credo sia l’obiettivo di tutti i miei compagni. Non sono sorpreso di quello che stiamo facendo perché vedo come lavoriamo durante la settimana e quanto siamo forti. Fa piacere che gli altri siano sorpresi di questo".

Un altro protagonista indiscusso di questa prima parte di stagione dell’Empoli è il portiere Devis Vasquez, che domenica scorsa ha anche parato il suo primo rigore in azzurro. Finora l’estremo difensore colombiano ha collezionato 4 clean sheet rimanendo imbattuto per 407 minuti oltre a essere il decimo portiere di A ad aver compiuto il maggior numero di parate con 19, di cui alcune davvero di pregevole fattura.

Si.Ci.