Il personaggio. Kouame a caccia del primo gol azzurro. Probabile staffetta ancora con Colombo

Alla ricerca del primo gol con la maglia dell’Empoli, dopo il suo passaggio in azzurro nell’ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, Kouame troverà una squadra a cui in passato ha già fatto male. Era la prima giornata della stagione 2019-‘20 di Serie A, infatti, quando l’attaccante ivoriano siglò una rete pesante nel 3-3 finale tra il suo Genoa e la Roma, con un colpo di testa al 70’ a siglare il definitivo pareggio del Grifone all’Olimpico. Un precedente, insomma, che i tifosi azzurri si augurano possa essere di buon auspicio. Finora l’ex Fiorentina ha giocato due partite da titolare contro Udinese e Atalanta, mentre è subentrato sia in casa con il Milan che domenica scorsa a Marassi contro il Genoa, denotando sempre grande voglia ma anche ancora un intesa da perfezionare con i compagni. Un po’ ‘arruffone’ in fase conclusiva contro il Genoa ha dimostrato invece di essere molto utile sulle palle alte, vincendo diversi duelli aerei che hanno favorito l’inserimento dei compagni. Al contrario non è ancora riuscito ad innescare la propria velocità nell’attacco alla profondità. Con le sue caratteristiche, diverse dai compagni di reparto, resta comunque una valida alternativa per variare il modo di attaccare da parte della squadra di D’Aversa. Possibile, in tal senso, ancora una volta una staffetta con Colombo dato che una maglia da titolare dovrebbe quasi sicuramente spettare ad Esposito.