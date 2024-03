Il personaggio. Maleh, l’inamovibile

Quest’anno c’è stato un centrocampista in particolare capace di avere un’ottima continuità di rendimento. Un centrocampista che da quando è arrivato in azzurro è quasi sempre partito titolare, riuscendo a convincere non solo un allenatore, ma ben tre: Paolo Zanetti, Aurelio Andreazzoli e Davide Nicola. Stiamo parlando di Youssefh Maleh che al momento ha totalizzato 26 presenze per 2254’ giocati, un vero e proprio giocatore insostituibile che grazie alla sua aggressività, resistenza e corsa si è guadagnato un posto da titolare all’interno dello scacchiere azzurro di quest’anno. La qualità migliore del centrocampista marocchino è quella dei recuperi, in Serie A occupa la 20esima posizione con 143 palloni recuperati.

L’unica partita saltata da quando è arrivato in terra toscana è stata a causa di una squalifica per doppia ammonizione, in occasione della gara contro il Frosinone. Un aspetto, quello dei troppi cartellini presi, sicuramente da migliorare: sono ben 10 infatti le ammonizioni ricevute in stagione, l’ultima delle quali contro il Bologna che lo costringerà a saltare la gara contro l’Inter.