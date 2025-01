Il punto sul mercato. Belardinelli ritorna al Sud Tirol. Idea Pompetti per il centrocampo

Il passaggio di Luca Belardinelli in prestito al Sud Tirol in Serie B è il primo movimento ufficiale in casa Empoli per quanto riguarda questa finestra invernale di calcio mercato. Il centrocampista azzurro, cresciuto proprio a Monteboro, dopo un anno e mezzo di assenza per il grave infortunio al ginocchio era tornato in campo in questa stagione nel derby di Coppa Italia contro la Fiorentina (63 minuti incoraggianti), successivamente a un paio di spezzoni con la Primavera, ma adesso ha bisogno di ritrovare continuità. Da qui la decisione della società di concedergli la possibilità di avere un minutaggio maggiore in un ambiente che conosce bene visto che proprio a Bolzano si era messo in luce nel torneo cadetto 2022-‘23.

Vicinissima anche la cessione di Emmanuel Ekong, in questo caso a titolo definitivo, per il quale è a un passo l’intesa con gli svedesi del Malmö. Il 22enne attaccante azzurro, il più subentrato in Serie A, quest’anno ha collezionato 18 presenze e 2 reti in Coppa Italia contro Torino e Fiorentina, per 365 minuti complessivi.

Sempre in uscita resta in stand-by la situazione di Fazzini, conteso da Lazio e Napoli con i partenopei in vantaggio per aver già raggiunto un accordo di massima con l’Empoli, mentre il fantasista viareggino e il suo entourage sarebbero invece d’accordo con il club di Lotito.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, è spuntato un nuovo nome per il centrocampo, quello di Marco Pompetti del Catanzaro. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, in Serie B il mediano classe 2000 di Pescara ha totalizzato 4 reti e e 3 assist in 65 apparizioni tra Pisa, Sud Tirol e Catanzaro, dove quest’anno finora ha saltato solo due partite per squalifica venendo spesso impiegato da titolare e segnando 3 gol e fornendo un assist.

Intanto in questa settimana di allenamenti Djidji ha convinto la società, che sarebbe pronta a tesserarlo per i prossimi mesi fino alla fine del campionato, magari con una opzione per la prossima stagione in caso di salvezza, un po’ come fatto lo scorso anno con Niang.

Si.Ci.