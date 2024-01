Il record. Szymon Zurkowski nella storia azzurra

Difficilmente Szymon Zurkowski si scorderà il pomeriggio di domenica scorsa. Non solo ha trascinato l’Empoli al successo con il Monza con una strepitosa tripletta, ma è anche entrato nella storia del club azzurro e della stessa Serie A. L’ex Spezia, infatti, è stato il primo giocatore polacco a segnare almeno 3 gol in una singola partita nella massima categoria italiana. Per quanto riguarda i record azzurri, invece, Zurkowski è il primo giocatore straniero a siglare una tripletta in A: toccata quota 10 centri nel massimo campionato con l’Empoli, è il 17esimo giocatore ha raggiungere la doppia cifra, terzo straniero dopo Almiron (12) e Mchedlidze (10). Quest’ultimo, tra l’altro, domenica era allo stadio per seguire il giovane connazionale Goglichidze, che aiuterà ad inserirsi in città.