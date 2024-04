Il regolamento. Arrivo a pari punti di due o più squadre. Chi resta in Serie A?

Cinque giornate alla fine e, visto il grande equilibrio che continua a regnare nella lotta salvezza (7 squadre in 9 punti), non è poi così peregrina l’idea che 2 o più compagini possano finire a pari punti al terzultimo posto. In questo caso chi retrocederebbe? Ecco cosa prevede il regolamento. Con 2 squadre appaiate al 18° posto, così come l’anno scorso con Spezia-Verona si disputerebbe uno spareggio che però, anziché in gara secca in campo neutro, sarebbe con sfide di andata e ritorno. La squadra meglio piazzata, secondo i criteri della classifica avulsa disputerà il secondo match in casa. In caso di parità nel punteggio al termine dei secondi 90 minuti non si disputeranno i tempi supplementari, ma si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore. Diverso il discorso se a chiudere la stagione a pari punti fossero 3 o più squadre. In questa circostanza per determinare le due che si affronterebbero nello spareggio si andrebbe a stilare la classifica avulsa delle dirette interessate, tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: risultati negli scontri diretti, miglior differenza reti negli scontri diretti, miglior differenza reti generale, maggior numero di gol dell’intero campionato, sorteggio. Le ultime due di questa graduatoria spareggerebbero tra loro. Considerando gli scontri diretti fin qui disputati dall’Empoli, per una eventuale classifica avulsa gli azzurri sarebbero avanti solo nei confronti del Sassuolo.