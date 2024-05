Il riconoscimento. Bonassi premiato per il miglior gol

Il centrocampista classe 2004 della Primavera dell’Empoli Luca Bonassi ha ricevuto il "Best gol Primavera 1 Awards". Quello realizzato nella vittoria casalinga contro il Cagliari per 3-0 della squadra di mister Birindelli, infatti, è stato giudicato il gol più bello dell’intero Campionato. Bonassi ha raccolto il 42 per cento delle preferenze da parte dei votanti e ha preceduto il talento milanista Camarda e Cherubini della Roma, nel riconoscimento ideato da Sportitalia TV, che celebra i migliori momenti della stagione regolare. La rete in questione è stata segnata lo scorso 10 marzo al Centro Sportivo di Petroio, esattamente al 14’ della ripresa quando sugli sviluppi di un cross dalla sinistra sul secondo palo la palla viene rimessa al limite dell’area piccola di testa da Matteazzi e Bonazzi, spalle alla porta, si coordina in una spettacolare rovesciata che non da scampo al portiere dei sardi. Una perla assoluta in una giornata che fu comunque memorabile per Bonazzi, visto che al 67’ siglò anche il definitivo tris con un altro gol tutt’altro che brutto: bordata da fuori di destro sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere del Cagliari.