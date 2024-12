Il riconoscimento. La società riceve il Collare d’Oro

Ci sarà anche l’Empoli con il suo presidente Fabrizio Corsi, domani alla festa dello sport italiano di Roma. Anche il club azzurro sarà tra le società che riceveranno il Collare d’Oro al Merito Sportivo, massimo onorificenza sportiva istituita dal Coni per riconoscere i più alti successi degli atleti, ma anche i meriti sportivi di società centenarie, come l’Empoli appunto, o di quei dirigenti che hanno dedicato una parte importante della loro vita al servizio dello sport. Un riconoscimento che intende premiare "l’impegno e la dedizione allo sviluppo dello sport espressi dall’Empoli in oltre un secolo di vita, oltre alle benemerenze acquisite" si legge nella lettera di convocazione. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 11.