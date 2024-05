Il rientro. Simone Bastoni di nuovo in campo. Contro la Lazio è stato tra i migliori

Seicentotrentadue minuti spalmati in 14 presenze e un gol, pesantissimo, il definitivo 3-2 a Sassuolo. Questo lo score finora con l’Empoli di Simone Bastoni, che ha dovuto fare i conti anche con un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per un mese a inizio 2024. Domenica scorsa contro la Lazio è tornato titolare dopo tre partite (l’ultima a Lecce lo scorso 13 aprile) ed è stato uno dei migliori in campo. La sua intelligenza tattica, nel primo tempo, ha permesso alla squadra di Nicola di recuperare due volte la palla nella trequarti avversaria e rendersi pericolosa in entrambe le circostanze. Abituato a lottare fino alla fine per la salvezza, l’anno scorso scese in B con lo Spezia dopo lo spareggio col Verona, il centrocampista mancino è fiducioso per le ultime due partite che attendono l’Empoli. "L’obiettivo si può raggiungere, contro la Lazio abbiamo fatto una buona partita che ci deve dare forza per le prossime due – spiega Bastoni –. Se stiamo bene fisicamente e mentalmente? Sì, poi è ovvio che ci sono dei momenti della partita in cui si fa più fatica. Adesso dobbiamo lavorare in settimana per essere più competitivi durante la gara". La ricetta per centrare la salvezza è semplice. "Cosa serve? Essere concentrati, solo con il lavoro raggiungeremo il nostro obiettivo". Traguardo che passerà anche da una sterzata nei deficitari numeri sotto porta, anche se lo stesso Bastoni non gli dà troppo peso. "È solo un momento, in cui non riusciamo a concludere al meglio. Lavorando riusciremo a tornare a segnare".