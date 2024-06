Il sondaggio. Il gol azzurro più bello? . La scelta ai tifosi

Quale è stata la rete più bella segnata dall’Empoli nell’ultima stagione? I tifosi azzurri sono chiamati a sceglierla sui social azzurri, attraverso la votazione del "Blue Gol of the Season". Per farlo basta rispondere al post pubblicato dall’Empoli sul proprio profilo social ufficiale con una reazione al proprio preferito. In lizza l’1-0 siglato a Firenze nel derby di andata da Ciccio Caputo, con un tocco morbido di destro a scavalcare dolcemente Terracciano su perfetto assist dalla destra di Grassi e il gol partita di Kovalenko al Maradona di Napoli, quando con una splendida traiettoria ad ‘arcobaleno’, la mezzala ucraina spedì il pallone fornitogli da Ebuehi alle spalle di Gollini. Due reti sicuramente di pregevole fatture, ma anche estremamente significative, in altrettante vittorie esterne di spessore.