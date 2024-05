Il tecnico bianconero dovrebbe confermare la formazione che ha vinto a Lecce. Cannavaro: "Perdere? Non mi sfiora l’idea»

Alla fine Cannavaro potrebbe non cambiare nulla, rispetto all’undici iniziale proposto nella trasferta di Lecce, anche se il "Tucu" Pereyra scalpita per ritrovare il ruolo da titolare, dopo due panchine di fila. L’ argentino ha infatti incrementato la propria condizione fisica, ma alla fine Ehizibue dovrebbe aver recuperato dai guai fisici accusati contro i salentini (solo crampi), e dovrebbe quindi essere confermato sulla corsia di destra. Cannavaro dovrà invece rinunciare ancora a Lovric in mezzo al campo e a Thauvin in attacco. Ragion per cui davanti non ci dovrebbero essere dubbi sull’utilizzo della coppia Lucca-Success, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da un Davis in crescita. Stesso discorso a centrocampo dove davanti alla difesa agirà sempre Walace con al suo fianco Payero e in posizione più avanzata Samardzic. Anche in difesa, davanti al portiere Okoye, conferme per il terzetto composto da Perez, Bijol e Kristensen. Nelle quattro partite con Cannavaro in panchina l’Udinese ha perso di misura in casa contro la Roma, per pareggiare poi a Bologna e in casa con il Napoli all’ultimo tuffo e vincere lunedì scorso nel posticipo di Via del Mare di Lecce. "Chi fa sport sa che deve vincere, non mi sfiora l’idea che i miei giocatori possano andare in campo e perdere - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Non penso a cosa verrà dopo, dobbiamo concentrarci sull’Empoli e pensare a fare bene le nostre cose".