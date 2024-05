Il tecnico è ottimista. Verso la Roma, il tifo di Sarri: "Gli azzurri possono farcela»

Una spinta per la salvezza che arriva anche da un grande ex come Maurizio Sarri, all’Empoli dal 2012 al 2015 e profondo conoscitore della piazza a cui è più che legato. "Vincendo la partita con la Roma, la Serie A è una certezza e quindi è sicuramente più di una semplice speranza. È chiaro che domenica sera non sarà una partita semplice. È una sfida difficile da tanti punti di vista però fattibile, quindi io ho la grande speranza che l’Empoli ce la possa fare. Sarebbe una grande soddisfazione per me e per tutta la città, oltre che per Fabrizio Corsi e gli addetti ai lavori". Parole che arrivano a sostegno degli azzurri di Davide Nicola e che contribuiscono alla slancio d’ottimismo. Poi se le cose non dovessero andare come tutti sognano, Sarri aggiunge anche: "Spero tanto che sia salvezza e non voglio prendere in considerazione ipotesi diverse, ma semmai ho un’altra certezza e cioè che sarà molto velocemente di nuovo e comunque Serie A".

Possibile che il tecnico, recente dimissionario dalla Lazio, possa essere sugli spalti del Castellani Computer Gross Arena domenica sera per assistere alla partita contro i giallorossi di De Rossi e vivere così dal vivo emozioni e speranze. Arrivato all’Empoli nel giugno del 2012 Sarri é rimasto in azzurro fino al 2015 con la promozione in Serie A. E proprio sulla panchina toscana, ha fatto il proprio esordio nella massima categoria nella stagione 2014-2015 per poi passare al Napoli. Una carriera ad altissimi livelli che lo ha portato ad allenare club come Chelsea, Juventus e Lazio, ma con un pezzo di cuore sempre alle sue origini. Durante la presentazione del torneo alla memoria di Niccolò Galli, Maurizio Sarri ha poi parlato del suo futuro: "Sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e non ho preclusioni verso nessuno. Dipende se verrà fuori qualcosa che mi ’arrapa’ per un programma a medio-lungo termine".

Ilaria Masini