IL TOUR DE FORCE. Tre trasferte di fila in una settimana. Si parte da San Siro. Biglietti in vendita

Archiviato il prezioso pareggio di lunedì contro l’Udinese, adesso l’Empoli è atteso da tre trasferte consecutive in una settimana. Si parte sabato prossimo alle 18 a San Siro contro il Milan per la 14esima giornata di Serie A, per proseguire poi mercoledì 4 dicembre alle 21 al Franchi contro la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia e concludere domenica 8 dicembre alle 13 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas per il 15esimo turno di campionato. Intanto però, in ordine di tempo, c’è da preparare quella di Milano per la quale sono in vendita i biglietti del settore ospiti, situato nel terzo anello verde dello Stadio Giuseppe Meazza nel capoluogo lombardo. I tagliandi sono disponibili per i titolari della fidelity card Empoli Member al prezzo di 14 euro sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Inoltre a Empoli è possibile acquistarli anche presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona, 2 (zona campo sussidiario). Per il settore ospiti non sarà possibile il cambio nominativo del biglietto e la vendita terminerà venerdì prossimo alle 19. I biglietti del settore ospiti non saranno infatti in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita. L’area parcheggio dedicata a pullman e auto dei tifosi azzurri è situato in via Tesio e per accedervi sarà necessario esibire il biglietto di settore ospiti, a cui è collegata direttamente agli ingressi dedicati tramite un percorso protetto.