Il valzer dei direttori. Accardi piace al Napoli. Idea Goretti per l’Empoli

Nel grande valzer delle panchine che si prospetta in estete, si inserisce parallelamente anche quello dei direttori sportivi che non vanno di pari passo con i tecnici, ma che coinvolgono alcune big. Una di queste è il Napoli che avrebbe messo nel mirino Pietro Accardi. Non è una novità perché anche l’anno scorso c’era stato un interesse, senza però arrivare a un matrimonio finale. Se questa volta il presidente Aurelio De Laurentiis volesse affondare il colpo nel corso della prossima estate, viene da pensare che per l’attuale ds dell’Empoli possa diventare una tentazione abbastanza forte per misurarsi con un un’altra piazza, con diverse ambizioni.

La certezza è che il presidente Fabrizio Corsi in questo momento voglia concentrarsi su altro e cioè soltanto sulla salvezza della squadra. Ma non si farebbe comunque trovare impreparato anche perché l’ambiente azzurro sembra l’ideale per ogni dirigente. Negli anni si sono alternate diverse figure nell’area sportiva e i risultati hanno sempre portato buoni frutti, fra giovani lanciati e ottime campagne acquiste, anche in uscita. Il nome che nelle ultime ore è stato accostato all’Empoli è quello di Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Reggiana. Classe 1976, nato a Perugia è in ascesa e potrebbe essere il profilo ideale. Da calciatore ha giocato nel capoluogo umbro ma anche in molte altre formazioni fra cui Napoli e Bari, con alcune convocazioni nell’Italia Under 21.

Il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, ha capito che sul proprio dirigente ci sono le attenzioni di altre società e ha commentato: "Se andrà in club prestigiosi vorrà dire che lo avremo fatto crescere, ma credo che lui voglia essere riconoscente". Difficile capire se riconoscenza faccia rima con permanenza, ma intanto lo stesso numero uno emiliano potrebbe andare a pescare Roberto Gemmi, direttore sportivo del Cosenza. Come andrà a finire lo sapremo fra qualche settimana, nel frattempo ognuno rimane concentrato soltanto sugli obiettivi stagionali. Se dovesse partire, Pietro Accardi lascerebbe Empoli dopo dodici anni e un’esperienza trasversale: nel settembre 2012 era arrivato da calciatore, poi lasciato il calcio giocato nel 2014 è diventato team manager e infine, due anni dopo, direttore sportivo.