In campo per l’impresa. Empoli, il giorno è arrivato. Vincere contro la Roma per una salvezza storica

di Simone Cioni

EMPOLI

"Noi siamo gli ambasciatori di un sogno collettivo". Queste le parole con cui Davide Nicola ha chiuso la sua introduzione alla presentazione del match odierno contro la Roma, in cui l’Empoli si gioca la permanenza in A, in cui ha sottolineato l’importanza di avere un unico grande cuore. "Rappresento un gruppo di uomini che hanno dedicato corpo e anima a questa stagione. L’ho già detto ai miei ragazzi, ma voglio trasmetterlo a tutto l’ambiente – carica il tecnico piemontese –. L’Empoli incarna valori come sacrificio, passione, umiltà, idee. Soprattutto idee. Magari come è stato detto non abbiamo le risorse di certe grandi squadre, ma ciò che ci contraddistingue è il nostro cuore, la nostra identità che abbiamo sempre mantenuto. Domenica (oggi ndr) scendiamo in campo non solo per noi stessi, ma giocheremo per la nostra città, per la nostra gente, per la società che merita profondo rispetto. Siamo pronti a dare tutto per provare un’impresa che sarebbe storica e quindi chiedo a tutto l’ambiente di accompagnarci. Tutti devono fare la loro parte". Una gara, quella che attende capitan Luperto e compagni sicuramente dura perché, al di là del fatto che la Roma non può più ormai migliorare la propria posizione, i giallorossi restano una squadra importante che di sicuro non vorrà venire a Empoli a fare una semplice passerella. "Sappiamo di incontrare una squadra molto forte – ammette Nicola –, che ha qualità e che con De Rossi ha fatto un lavoro straordinario. Per questo dobbiamo scendere in campo consci che per colmare qualsiasi gap servirà organizzazione, motivazioni, la consapevolezza del percorso fatto fin qui e l’aiuto della nostra gente, sempre condito dalla lucidità. È dura lo sappiamo, ma è questo che dà valore a tutto".

Il tecnico azzurra analizza poi la settimana di lavoro dei suoi ragazzi, che si chiuderà questa mattina con la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. "Grazie a questi ragazzi non ho mai dubbi, chiunque scelga fa sempre del suo meglio per raggiungere l’obiettivo. Dopo il briefing di domattina (oggi, ndr) valuteremo chi sarà pronto dall’inizio e chi sarà fondamentale in corsa – precisa Nicola –. Per quanto riguarda la settimana post Udinese non c’è stata nessuna delusione, ma una sana rabbia canalizzata nel modo giusto. Poteva avere qualcosa in più per questa sfida, ma non sarebbe cambiato ciò che dovevamo fare. La squadra quindi ha risposto bene e ora abbiamo solo voglia di fare qualcosa di straordinario". Infine Nicola si sofferma ancora una volta sull’importanza di un Castellani-Computer Gross Arena esaurito perché il sostengo del pubblico è davvero palpabile in campo.

"Chi fa il nostro lavoro lo fa anche per questo. Quando condividiamo con la gente il nostro lavoro raggiungiamo un valore assoluto – conclude –, volevamo trasmettere alla gente la volontà di credere a questo percorso e la gente ci ha dimostrato che l’ha capito e che si ritiene importante. Domani (oggi, ndr) voglio vedere questa simbiosi, per un allenatore è il massimo". In caso di vittoria l’Empoli sarà salvo a prescindere da come finirà Frosinone-Udinese, che si gioca in contemporanea. In un solo caso, invece, si andrà allo spareggio: se gli azzurri pareggiano e l’Udinese perde.