In COPPA italia. In vendita i biglietti per la gara di Torino

L’attenzione dell’Empoli è rivolta alla sfida di domani a Cagliari di campionato, ma all’orizzonte c’è già la trasferta di Torino di martedì prossimo alle 21 per i sedicesimi di Coppa Italia contro i granata dell’ex Walukiewicz. I tifosi azzurri possono infatti già acquistare i biglietti per il settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, al prezzo di 10 euro su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket autorizzati. Per Empoli, inoltre, i tagliandi sono disponibili pure presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. La vendita terminerà lunedì prossimo alle 19. I biglietti del settore ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita, quindi è inutile recarsi a Torino sprovvisti di tagliando.