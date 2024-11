In vista della sfida del monday night. Grassi ancora out contro l’Udinese

È ripresa ieri, dopo i due giorni di riposo concessi da Roberto D’Aversa, la preparazione dell’Empoli in vista della sfida di lunedì prossimo contro l’Udinese. La squadra continuerà poi ad allenarsi al sussidiario del Castellani da oggi – quando rientrerà in gruppo anche Ismajli dopo l’ultimo impegno con l’Albania sconfitta dall’Ucraina – a domenica, a partire dalle 11. Cacace, domani a Empoli, si unirà invece al gruppo da venerdì. Tornando all’allenamento di ieri per quanto riguarda gli infortunati hanno lavorato a parte Grassi e Fazzini, che saranno sicuramente out contro l’Udinese.

Programma differenziato anche per Esposito, Goglichidze e Anjorin ma a differenza dei compagni le sensazioni sono positive. Verranno valutati giorno per giorno, ma la loro presenza nella lista dei convocati per lunedì potrebbe non essere a rischio. Poi starà a D’Aversa e al suo staff decidere come utilizzarli. Per il resto non ci saranno nemmeno i lungo degenti Ebuehi, Sazonov e Zurkowski. Parlare di formazione è prematuro, ma si potrebbe andare verso la conferma degli undici di Lecce con l’unico ballottaggio che potrebbe essere quello tra Goglichidze e De Sciglio.