Ismajli vince tutti i duelli. Pezzella, autorità in corsia

VASQUEZ 7 – Inizia con una uscita a vuoto e un rilancio rivedibile con i piedi, poi ci mette il solito ‘zampino’ con due interventi risolutori a fine primo tempo e altrettanti nel recupero del secondo.

GOGLICHIDZE 6.5 – Prima frazione con qualche sbavatura, decisamente meglio nella ripresa dove spesso esce bene in anticipo.

ISMAJLI 7 – Vince quasi tutti i duelli aerei ed è sempre pronto a chiudere lateralmente. Pochi fronzoli e altra prestazione solida.

VITI 6.5 – Alla vigilia Nicola lo aveva messo in guardia: "Luvumbo farà una grande partita, Viti dovrà stare attento". Morale della favola, l’angolano esce dopo un’ora in cui l’azzurro gli concede solo uno scatto verso la porta. (De sciglio Sv – D’Aversa gli concede l’esordio in azzurro).

ANJORIN 6.5 – Fisicità, aggressività e buona gestione della palla, ma anche qualità nell’ultimo passaggio come in occasione del vantaggio azzurro. Poi esce pian piano dalla partita. (HAAS 6.5 – Si vede poco, ma dà il suo contributo nel proteggere la difesa e non solo).

GRASSI 7 – Imprescindibile per il suo senso della posizione, sempre puntuale nei raddoppi e intelligente nel pressing a tutto campo. Non spreca un pallone. (Cacace 6 – Schierato sulla trequarti troverebbe anche il gol del 3-0, ma prima del cross Esposito era in fuorigioco).

HENDERSON 6.5 – Entra nell’azione del vantaggio, corre come un matto dando sostanza in fase di interdizione e un costante appoggio in quella di ripartenza.

PEZZELLA 6.5 – Duello ruvido con Zortea, a cui concede un solo cross pericoloso. Copre con la consueta autorità la propria fascia e mette lo zampino nel raddoppio. (Pellegri Sv – Pochi scampoli di gara per tenere su qualche pallone).

COLOMBO 7.5 – Solita grande generosità nel rincorrere gli avversari e nell’abbassarsi a cucire il gioco, oltre all’enorme merito di aver sbloccato la partita. (SOLBAKKEN 6 – Entra con lo spirito giusto e sfiora subito il gol. Per il resto gioca pochi palloni, ma lotta).

D’AVERSA 7.5 – Paga la mossa Anjorin dall’inizio in mezzo al campo, come quella di affidarsi davanti ai ‘giovani terribili’, sa gestire alla perfezione le forze dei suoi senza mai perdere compattezza e capacità di attaccare la profondità.

