Juventus-Empoli e la sfida tra talenti. Esposito e Yildiz i ’ragazzi prodigio’

di Simone Cioni EMPOLI Nella partita di domani alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus ed Empoli, una interessante sfida nella sfida è quella tra Sebastiano Esposito e il bianconero Kenan Yildiz, ventidue anni il primo e diciannove il secondo. Al suo primo vero anno di Serie A, dopo l’esordio poco più che diciassettenne con l’Inter nel 2019 (7 presenze complessive e un gol su rigore) Esposito sta dimostrando di aver intrapreso la strada giusta per trasformarsi da talento di prospettiva in un giocatore di livello in grado di stare su certi palcoscenici. Oltre ad aver già superato il suo record di gol personali in una stagione, è attualmente il miglior marcatore Under 23 del massimo campionato italiano e addirittura il quinto tra i cinque principali campionati europei dietro solo a Palmer (Chelsea), Ekitike (Eintracht Francoforte), Musiala (Bayern Monaco) e Wirtz (Bayer Leverkusen). Alcuni tra i giovani più forti del calcio mondiale. Nello scacchiere tattico di D’Aversa ricopre indifferentemente tutti i ruoli offensivi, prevalentemente quello di attaccante esterno a destra o punta centrale, mettendosi in evidenza non soltanto per la buona capacità realizzativa, ma anche per il sacrificio (è uno dei giocatori azzurri che corre di più) e la grande attitudine a legare il gioco sulla trequarti.

Meno manovriero e più verticale nella sua impostazione di gioco, anche Yildiz è stato schierato da Thiago Motta in tutte le posizioni offensive, ma senza dubbio predilige partire da sinistra per arrivare indistintamente sul fondo e crossare o accentrarsi verso l’area di rigore ed arrivare a concludere con il suo piede forte, il destro. Cresciuto in Germania da padre turco e madre tedesca, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Bayern Monaco prima di passare a parametro zero alla Juventus nel 2022. Con il club di Torino quest’anno tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League ha collezionato 32 presenze con 6 reti e 5 assist in 2259 minuti complessivi, contribuendo quindi ad un gol ogni 205 minuti. Incidenza decisamente più alta invece per Esposito, che finora ha partecipato ad una rete dell’Empoli ogni 114 minuti (10 gol e 2 assist in 1378 minuti suddivisi in 20 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia).

Rispetto ad Esposito, 11 apparizioni con l’Under 21 e ancora nessuna con la Nazionale maggiore, Yildiz ha già esordito nella Turchia del Commissario Tecnico Vincenzo Montella (l’attaccante bianconero ha infatti scelto la nazionale del paese paterno), dove ha giocato finora 17 partite realizzando anche 2 gol. Difficile, viste le zone di campo che di solito prediligono, che domani incrocino la propria corsa, ma di sicuro l’esito della gara potrebbe dipendere anche da una delle loro giocate, uno per l’Empoli l’altro per la Juventus, sono infatti gli uomini di maggior fantasia in campo. Insomma speriamo un duello a distanza da gustarsi per novanta minuti.