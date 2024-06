La campagna acquisti. Zuccon e Krastev le idee in mezzo

Oltre all’attacco un altro reparto sotto la lente in casa Empoli è il centrocampo, con la società azzurra che avrebbe messo nel mirino un paio di giovani interessanti. Il primo è un nome ben conosciuto dal ds Roberto Gemmi, che lo ha avuto quest’anno a Cosenza in Serie B ed è Federico Zuccon. Si tratta di un mediano classe 2003 abile tanto in interdizione quanto in impostazione, che nell’ultimo campionato cadetto ha giocato 29 partite confezionando 3 assist.

Zuccon è rientrato all’Atalanta per fine prestito, ma la Dea pare intenzionata a fargli fare un altro anno di esperienza ‘lontano da casa’. Ecco quindi che, visti i buoni rapporti con il club bergamasco, l’Empoli prova a candidarsi. L’altro nome è quello del bulgaro Filip Krastev, altro centrale di ruolo nato nel 2001 e reduce da 5 mesi nella massima serie olandese con il Pec Zwolle (2 reti e un assist in 14 gare). Di proprietà del club belga Lommel, oltre alle esperienze in America con il Los Angeles Fc, ancora nei Paesi Bassi con il Cambuur e in patria con Slavia e Levski Sofia, vanta pure 17 presenze e una rete con la nazionale bulgara.