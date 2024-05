La carica dell’attaccante: "Siamo in una bagarre assoluta, ma sappiamo bene che molto dipenderà da noi». Caputo indica la strada: "Lotteremo come leoni»

L’esperienza di Francesco Caputo sarà quanto mai importante per l’Empoli in questo rush finale, in cui si gioca tutto in 180 minuti. L’attaccante pugliese, dopo i 15 minuti giocati contro il Bologna lo scorso 15 marzo e i 64 avuti complessivamente a disposizione contro Atalanta e Frosinone, è tornato titolare domenica scorsa all’Olimpico di Roma dopo oltre quattro mesi, la metà dei quali passati ai box per un infortunio alla caviglia. Ed è proprio lui, uno dei leader dello spogliatoio insieme a capitan Luperto, a suonare la carica in vista delle prossime due partite. "Siamo in una bagarre assoluta, dobbiamo lottare fino alla fine. Sappiamo benissimo che molto dipenderà da noi, se riusciamo a ottenere punti in queste due partite riusciremo a salvarci – tuona al Tg3 –. Dovremo lottare come leoni, nessuno ci può regalare nulla".

Ciccio Caputo si sofferma poi sulla più immediata delle due sfide, quella in trasferta domenica alle 15 a Udine. "Il mister ci ha detto di prepararci con serenità a questa gara, perché se la vivi con ansia poi la prestazione non è di livello. Io dall’alto della mia esperienza sono d’accordo su questo aspetto. Dobbiamo andare in campo con l’idea di dare il massimo, poi sarà il campo a dare il verdetto – conclude –. I tifosi? Ci sono sempre stati accanto, anche a Roma erano in tanti. Noi siamo i primi a crederci e vogliamo regalare questa gioia a tutto il popolo azzurro". Nelle 19 presenze stagionali Caputo ha realizzato 3 gol, ma non va a segno dallo scorso 26 novembre quando trasformando un rigore portò in vantaggio l’Empoli al Castellani-Computer Gross Arena contro il Sassuolo, che poi ebbe però la meglio per 4-3 in pieno recupero. Tre anche le reti segnate in carriera all’Udinese, l’ultima nella stagione 2021-22 con la Sampdoria mentre le altre due sono arrivate entrambe con la maglia azzurra nel campionato di Serie A 2018-19. Una all’andata in casa, che contribuì al 2-1 finale in favore dell’Empoli e una al ritorno in trasferta, quando invece si impose 3-2 l’Udinese.