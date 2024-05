La curiosità. Azzurri e ciociari club ’autoctoni’

Quella di domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena tra Empoli e Frosinone sarà una sfida terribilmente importante in chiave salvezza, ma tra due squadre che si assomigliano molto. Sia in quanto espressione di una realtà di provincia (entrambe le città hanno meno di 50mila abitanti), sia per ciò che concerne la filosofia di gestione. Il sodalizio azzurro e ciociaro sono infatti entrambi sul podio di una speciale graduatoria stilata da CIES (Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport) in 58 campionati sparzi per il mondo: quella riferita al “radicamento territoriale“. Il report ha preso in considerazione quanti giocatori italiani sono stati schierati dal 23 aprile 2023 alla stessa data di quest’anno, oltre a quanti sono cresciuti nel vivaio. L’indice di ancoraggio territoriale che scaturisce da questi due fattori è di 39.9 per l’Empoli, che guida questa classifica davanti a Monza (38.9) e, appunto, Frosinone (38). Il club di Corsi negli ultimi dodici mesi ha schierato il 59% di italiani, al fronte del 63% dei ciociari, e il 9% di calciatori che hanno disputato almeno 3 stagioni in azzurro tra i 15 e i 21 anni, per i gialloblù laziali si parla solo del 2%.