La curiosità. Azzurri vicini al traguardo storico. La vittoria porterebbe a 600 punti

L’Empoli a Parma andrà a caccia di quei punti che non è riuscito a portare a casa contro Lazio e Napoli, nonostante le buone prestazioni, ma il club azzurro è anche vicino a un traguardo storico: raggiungere i 600 punti nel massimo campionato italiano. Sono 598, infatti, i punti conquistati finora dall’Empoli in Serie A. Venendo più alla sfida odierna ci sono altre curiosità sulle due sfidanti. Il Parma, per esempio, è la squadra che ha perso più punti dopo l’intervallo. Se le partite fossero finite al 45’, infatti, in questa prime 8 giornate la squadra di Pecchia avrebbe 14 punti anziché 7. Al contrario l’Empoli, che ha nelle reti realizzate il tallone d’Achille, è la seconda squadra ad aver mandato in rete meno giocatori. Appena tre: Gyasi, Esposito e Colombo con due marcature a testa. Soltanto il Lecce con due ha fatto peggio. Un dato dove invece le due squadre sono agli antipodi è quello sulla distanza media percorsa in campo. L’Empoli guida questa graduatoria con 112,021 km di media percorsi a gara, mentre il Parma è penultimo con 103,917 km. A livello individuale tra gli azzurri è Gyasi quello a correre di più coprendo mediamente 11,221 km a gara.