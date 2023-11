La curiosità. Dal vivaio in 1ª squadra. Club azzurro ai vertici

Quello dell’Empoli è ormai riconosciuto da anni come uno dei più fertili vivai d’Italia. Non stupisce, quindi, che secondo alcuni dati analizzati dal portatile calcistico tedesco Transfermarkt il club azzurro sia ai primissimi posti finora per numero di giocatori in rosa cresciuti nel proprio settore giovanile e valore complessivo da essi raggiunto. Nell’organico a disposizione di Andreazzoli i calciatori ’fatti in casa’ sono 4: Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini, Luca Belardinelli e Gabriele Guarino. Gli stessi di Roma, Torino e Bologna, uno in meno di Atalanta, Udinese e Lecce e 2 in meno di Juventus e Napoli mentre la Fiorentina ne ha addirittura 9. Se poi consideriamo il valore complessivo i 4 azzurri raggiungono quota 21,9 milioni di euro, sesto risultato assoluto dopo Atalanta, Juventus, Inter, Milan e Roma.

Si.Ci.