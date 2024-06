La curiosità. Fazzini, che balzo. Il valore di mercato è cresciuto del 71% in un solo anno

Terminato il campionato hanno cominciato a rincorrersi le prime voci di mercato (aprirà il 1 luglio) e anche l’Empoli è al centro di alcuni rumors interessanti. Uno di questi è legato al centrocampista della Juventus, classe 2003, Fabio Miretti, 25 presenze (solo 9 da titolare) con un gol e un assist quest’anno alla corte di Allegri. Il ragazzo piace alla società azzurra, che visti anche i buoni rapporti con il club bianconero potrebbe puntare a un prestito, ma sul giocatore è forte anche la concorrenza del Genoa. Lo stesso Grifone a cui è stato accostato pure il nome di Brunori, bomber e capitano del Palermo in uscita dai rosanero, a cui l’Empoli si era già interessato nelle ultime sessioni di mercato. Sempre in attacco, un altro nome caldo potrebbe essere quello di Cheddira. Il centravanti marocchino è rientrato al Napoli dopo aver disputato un’ottima seconda parte di stagione con il Frosinone, sebbene i suoi 6 gol nelle ultime 13 giornate (7 in totale) non siano bastati ai ciociari per salvarsi. Anche in questo caso i rapporti con la società del presidente De Laurentis sono ottimi e tra i prestiti rientrati sotto al Vesuvio c’è anche quel Gaetano che ad Accardi è sempre piaciuto. Per lui, 4 reti e un assist con il Cagliari da gennaio. Nel reparto offensivo azzurro vanno registrate le partenze di Cambiaghi, rientrato all’Atalanta e sul quale sembra concretizzarsi l’interesse del Napoli, e Cancellieri, che si giocherà le proprie chance di convincere Tudor alla Lazio, così come scadrà a fine giugno il contratto di un anno di Destro, che difficilmente verrà rivalutato. Niang aveva un’opzione per il prolungamento automatico in caso di salvezza, ma come ha sottolineato il suo procuratore subito dopo la salvezza ci sarà tempo per parlare di futuro. Lo stesso Shpendi è tornato nelle mire del Cesena, che dopo aver centrato la promozione in B è disposto a fare carte false per riaverlo. Ecco quindi che a oggi l’unico certo di rimanere in azzurro è Ciccio Caputo. Tutto naturalmente è subordinato all’incontro della prossima settimana tra Corsi, Accardi e Nicola, dove si deciderà il futuro dell’Empoli. Per il presidente sulla conferma dei due, come da contratto, non ci sono dubbi e dovranno quindi essere i diretti interessati a sciogliere ogni riserva: il diesse è corteggiato dalla Sampdoria, mentre il tecnico potrebbe decidere di lasciare da vincente, sebbene Empoli gli sia entrato nel cuore.