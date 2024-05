La curiosità. Gol su palla inattiva. Azzurri e ciociari sono agli antipodi

Quello di domani tra Empoli e Frosinone è un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza (entrambe sono appaiate a quota 31 con 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione), ma come spesso accade in occasioni dalla posta in palio così pesante il rischio di assistere ad una partita bloccata è quanto mai concreto. Per questo in match di questo tipo diventano determinanti gli episodi e possono giocare un ruolo fondamentale le soluzioni da fermo. Bene, sotto questo particolare aspetto azzurri e ciociari sono esattamente agli antipodi. Con i suoi 6 gol realizzati finora, infatti, la squadra di Nicola è quella che ha segnato di meno in Serie A in situazioni da palla ferma. Al contrario, in percentuale, il team di Di Francesco è quello che vanta il miglior record in queste dinamiche di gioco con il 44 per cento di realizzazione (19 dei 43 gol complessivi segnati). Tra l’altro, lo stesso match di andata fù sbloccato proprio da un colpo di tacco del giovane attaccante albanese Cuni, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Empoli che per quanto riguarda le palle inattive è la peggior squadra della Serie A anche nella propria area di rigore, con ben 6 reti incassate da corner e 9 subite in generale da situazioni di palla inattiva (solo la già retrocessa Salernitana con 10, ha fatto peggio).

Si.Ci.