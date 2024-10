La curiosità. Numeri da brividi. Uguali alle ’big’ europee

Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lipsia, Paris Saint Germain, Monaco, Lens e Juventus. Solo accostare il nome dell’Empoli ad alcuni dei club più prestigiosi d’Europa e del mondo fa venire i brividi, eppure gli azzurri almeno negli strabilianti numeri di questo inizio di stagione si posso sedere a ragion veduta al tavolo delle ‘big’ europee. Le dieci squadre citate in apertura di articolo sono infatti le uniche ancora imbattute insieme agli uomini di D’Aversa nei 5 top campionati europei. Addirittura con appena 2 reti subite in 6 gare l’Empoli è dietro alla Juventus (ancora nessun gol al passivo) la seconda miglior difesa insieme a Liverpool, Lipsia e Lens, con queste ultime due che sono le uniche insieme ai bianconeri torinesi a non aver ancora subito reti in casa alla pari di capitan Grassi e compagni.