La curiosità. Ricordi di un passato in bianconero

La sfida tra Udinese ed Empoli sarà un incrocio speciale per alcuni giocatori azzurri, in particolare per Marco Silvestri e Giuseppe Pezzella, che in passato hanno vestito la maglia bianconera. Marco Silvestri ha difeso la porta dell’Udinese dal 2021 fino alla scorsa estate, totalizzando 94 presenze con i bianconeri prima di trasferirsi all’Empoli. Giuseppe Pezzella, invece, ha vissuto due parentesi a Udine: la prima tra l’estate del 2017 e gennaio 2018, e un breve ritorno nell’estate del 2019. In totale, il terzino ha collezionato 24 presenze con la maglia bianconera, prima di proseguire la sua carriera altrove.

Pur non avendo mai vestito la maglia dell’Udinese, sia Emanuel Gyasi che Lorenzo Colombo hanno già trovato la via del gol contro i bianconeri. Gyasi ha segnato nella stagione 2021-22 quando giocava nello Spezia, mentre Colombo ha lasciato il segno nella stagione successiva, realizzando una rete con il Lecce in un match terminato 1-1. Ora, con l’Empoli, questi giocatori avranno un’occasione per scrivere un altro capitolo contro i friulani, tra ricordi, ex compagni e la voglia di incidere in una sfida delicata.