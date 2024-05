La festa al Palazzo delle Esposizioni. La scuola del tifo segna un record

Oltre mille bambini delle classi elementari hanno animato, insieme alle loro maestre, il PalaExpo di Empoli in occasione della cerimonia finale del progetto "Scuola del tifo azzurro tifare per... e non contro...", organizzato come sempre dall’Unione Clubs Azzurri e in cui l’Empoli Fc ha giocato un ruolo da protagonista. La squadra di Nicola ha sfilato al gran completo tra i piccoli tifosi, concedendosi anche per i classici autografi e selfie. "Ci scoppia il cuore, come sempre, ed ogni anno di più – ha esordito Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri –. Quest’anno abbiamo incontrato oltre 1100 bambini un vero record, 47 classi, 130 insegnanti e 20 plessi scolastici in 5 comuni. Per una realtà piccola come la nostra è strepitoso raggiungere così tanti studenti. E l’orgoglio più grande è sapere che il nostro progetto scolastico abbraccia tutti, si parla infatti di sport, regole, alimentazione, disabilità, rispetto. Da tanti anni portiamo avanti questo progetto con entusiasmo, sorrisi e sacrificio ma le mattinate così sono quelle che abbattono tutti i muri, ed il sacrifico si trasforma in soddisfazione".