La formazione. Cerri resta favorito come punta centrale. In mezzo al campo da gestire i diffidati

Gli indisponibili per il derby di questo pomeriggio contro la Fiorentina sono soltanto due, Caputo ed Ebuehi che stanno proseguendo il proprio programma di recupero dai rispettivi infortuni. Torna dalla squalifica Walukiewicz, che si riprenderà il posto al centro della difesa con Luperto sul centro sinistra e uno tra Bereszynski e Ismajli dalla parte opposta. Dopo l’ottima prestazione di Salerno, infatti, il polacco potrebbe nuovamente essere impiegato nei tre dietro. In questo caso sulle fasce spazio all’ormai inamovibile Gyasi e Cacace, che potrebbe però essere insidiato da Pezzella, ormai pronto per tornare in campo dopo il grave infortunio rimediato nella gara di andata con la stessa Salernitana. Se Bereszynski dovesse invece occupare il ruolo di terzino destro, ecco che sulla corsia opposta traslocherebbe Gyasi. In mezzo al campo ci sarà invece da gestire bene la questione diffidati, una spada di Damocle che pesa sulla testa di Grassi, Maleh e Fazzini (oltre che di Gyasi). Perderli tutti in vista della trasferta di Sassuolo sarebbe un vero peccato. Per partire dal primo minuto restano comunque favoriti Grassi e Maleh, anche se Kovalenko ha una piccola speranza di essere preso in considerazione, specialmente alla luce del fatto che è l’unico non in diffida. Davanti non ci dovrebbero essere cambiamenti con i soliti Zurkowski e Cambiaghi alle spalle di Cerri (nella foto), che resta favorito su un Niang comunque in crescita dal punto di vista della condizione atletica.