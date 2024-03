La formazione. Fazzini principale candidato a sostituire Maleh

Anticipata rispetto alla consuetudine del giorno prima la gara, per la festività pasquale di oggi, la presentazione del match con l’Inter di domani sera alle 20.45 al Meazza di Milano non ha sciolto molti dubbi su quello che sarà l’undici iniziale, anche in base ad uno dei due ’vestiti’ che sceglierà di indossare mister Nicola. Tuttavia, visto che il 3-4-2-1 resta il modulo più probabile i reali ballottaggi sono un paio. Il primo riguarda la corsia di sinistra con Pezzella che parte ancora avvantaggiato su Cacace, tornato solo giovedì dal doppio impegno con la Nazionale neozelandese. A destra opererà ancora Gyasi, mentre in mezzo al campo a fianco di Marin il prescelto per sostituire lo squalificato Maleh dovrebbe essere Fazzini, che ha giocato solo 5 minuti con l’Under 21 dell’Italia.

Nessuna sorpresa in difesa dove, viste la probabile assenza di Ismajli (si cercherà comunque fin da ultimo di provare a portarlo a Milano), davanti a Caprile sarà ancora Bereszynski a completare il reparto con Walukiewicz e Luperto. Pochi dubbi anche sulla trequarti dove in questo momento Cambiaghi e Zurkowski sono quelli che danno maggiori garanzie in entrambe le fasi di gioco, l’altro vero dubbio resta in attacco con Niang che parte favorito, ma occhio a Caputo e Destro che durante la sosta hanno lavorato bene e si candidano, più di Cerri e Shpendi, a insidiare l’attaccante franco-senegalese. Oltre a quella di Ismajli a serio rischio anche le presenze di Grassi e Berisha. Ebuehi l’altro sicuro assente.