La partnership rinnovata. I giocatori calzeranno ancora scarpe D.A.T.E.

D.A.T.E. ed Empoli Fc ancora insieme. Si rinnova la partnership tra il brand empolese di calzature e la società del presidente Fabrizio Corsi. Brotherhood è il progetto che torna ad unire le due realtà del nostro territorio, attraverso il lancio della “Family&Friends“. Questo il nome della sneakers che D.A.T.E. ha creato appositamente per i giocatori e selezionati “friends”, rileggendo il suo iconico modello Court, in pelle bianca e con la punta traforata. Per l’occasione la scarpa ha infatti indossato una veste ancora più young e in linea con le tendenze attuali, scegliendo il bianco e il blu per rielaborare l’identità dell’Empoli Fc e metterla in dialogo con il dna di D.A.T.E. Completano, idealmente, il look dello sportivo il cappellino e la sciarpa azzurri. Empoli, dicembre 2023. È un racconto di valori che, dal territorio, diventano le linee guida di una collaborazione capace di esprimere una comune visione fatta di medesime radici, di relazioni forti, di una storia condivisa e unica che congiunge e rende simili, uniti. Fratelli. "Brotherhood rinnova, ancora una volta, il comune impegno a supportarci vicendevolmente in una collaborazione che parte dalla moda e arriva ad altro – ha dichiarato Francesco Bozzi, brand manager di D.A.T.E. –. Perché i valori che portiamo avanti, riassunti nella parola fratellanza, sono capaci di generare quell’impatto positivo a livello sociale che, dallo sport, diventa vita". Una piccola parte della collezione è in vendita sul sito web di D.A.T.E.