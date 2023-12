La Primavera. Dominio azzurro con le reti di Corona e Sodero

EMPOLI

2

SAMPDORIA

0

EMPOLI (4-3-2-1): Stubljar; Barsi, Indragoli, Mannelli, Boli (dal 84’ Gaj); Vallarelli, Bacci , Kaczmarski (dal 72’ Bonassi); El Biache, Sodero (dal 84’ Bacciardi); Corona (dal 78’ Popov). Allenatore: Birindelli A disposizione: 1 Seghetti 2 Gaj 3 Majdandzic 8 Stoyanov 11 Bocci 16 Stassin 18 Popov 24 Bacciardi 29 Tosto 44 Bonassi 77 Fini Allenatore: Alessandro Birindelli

SAMPDORIA: (4-3-3): Scardigno; Langella, Costantino, Pellizzaro (dal 57’ D’Amore), Porcu; Conti, Uberti, Alesi (dal 46’ Ovalle Santos); Leonardi (dal 73’ Dacourt), Pozzato (dal 46’ Valisena), Polli (dal 46’ Thiago Gomes) A disposizione: 1 Gentile 4 Valisena 15 Lotjonec 18 Sa Gomes 19 Chiesa 21 Meloni 26 D’Amore 30 Ovalle 35 Georgiadis 37 Dacourt 39 Ventre Allenatore: David Sassarini

Reti: 17’ Corona (E) – 22’ Sodero (E) – 59’ Corona (E)

Arbitro: Gabriele Totaro (Lecce)

Assistenti: 1° Ass. Nicola Di meo (Nichelino) – 2° Ass. Paolo Cozzuto (Formia)

Ammoniti: 76’ Boli (E) ESPULSI: 7’ Uberti (S)

EMPOLI - Un dominio azzurro quello andato in scena tra Empoli e Sampdoria. La strada per la formazione allenata da Birindelli (nella foto) è subito in discesa quando al settimo del primo tempo si fa espellere Uberti dei blucerchiati. Una gara condotta a senso unico dai locali che con la doppietta di Corone e la rete di Sodero regalano tre punti fondamentali per gli sviluppi della classifica. Gli azzurrini, nonostante l’ampio bottino, sprecano molte occasioni da gol che potevano portare ad un parziale molto più consistente.

L’Empoli con la vittoria di ieri sale ora a quota ventidue punti, solamente a meno cinque dall’Inter capolista che giocherà questa domenica il derby contro il Milan. La Sampdoria invece è crollata per la terza volta di fila. Il rosso diretto di Uberti ha condizionato in negativo la prova dei ragazzi di Sassarini che dopo la sconfitta contro gli azzurri rimangono fermi a quota quattordici punti. Ai toscani sono bastati ventidue minuti di gioco per andare sopra di due reti e condurre successivamente il match. Una vittoria che dà morale e rafforza il gruppo.

Niccolò Pistolesi