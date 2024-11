La rifinitura. Torna Colombo dal 1’. Fazzini non ci sarà

Ultima seduta di allenamento questa mattina (a porte chiuse) per l’Empoli prima della partenza per Lecce, dove domani alle 20.45 gli azzurri affronteranno i salentini. A parte Goglichidze, tornato a disposizione dopo la squalifica, l’infermeria rimane folta: ancora out Perisan, Ebuehi, Sazonov, Zurkowski, Grassi, Esposito e Fazzini. La probabile formazione sarà quasi identica a quella che ha cominciato la sfida contro il Como: quasi certo il rientro dal primo minuto di Colombo, da capire se per Pellegri o al suo fianco, con Maleh confermato dall’altra parte. L’altro unico dubbio è il ballottaggio tra De Sciglio e Viti, l’unico insieme a Vasquez e Ismajli ad aver giocato tutti i minuti a disposizione finora.