La risposta dei tifosi. In 12mila per spingere la squadra di Nicola I tifosi empolesi rispondono all'invito di colorare di azzurro lo stadio per la partita contro il Frosinone. Oltre 12 mila persone supporteranno la squadra in una sfida cruciale per la salvezza. Anche i sostenitori ciociari saranno presenti.