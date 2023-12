La scelta. Simone Bastoni nel ruolo di terzino si muove bene

Dopo un inizio in anonimato Simone Bastoni si sta ritagliando sempre più spazio. Una prima parte di stagione complicata dove il terzino azzurro si era visto in campo solamente per piccoli sprazzi di partita totalizzando appena 81’ di gioco. Con il proseguo del campionato però l’ex Spezia sta cercando di convincere sempre di più Andreazzoli a schierarlo titolare, un giocatore duttile che negli ultimi anni aveva agito soprattutto come mezz’ala e quinto di centrocampo ma che nelle ultime uscite ha praticamente sempre giocato nel ruolo di terzino. Una posizione sicuramente delicata, a cui serve abbinare grandi doti fisiche a degli automatismi difensivi che nelle precedenti stagioni aveva leggermente perso a causa delle nuove posizioni in campo da lui adottate. Forse è anche questo un motivo per cui ha faticato durante la prima parte, ma ora il tecnico di Massa sembra sempre più propenso a dargli fiducia.

"Ero contentissimo di essere arrivato, mi sono trovato bene qui fin da subito. Adesso vengo utilizzato come terzino e io sono a disposizione per qualsiasi ruolo. Come terzino ho già giocato in passato" ha confermato Bastoni al termine della gara contro la Lazio. La consapevolezza di aver giocato una buona gara e la testa già proiettata alla sfida di Cagliari. " La prossima sarà importante, faremo il nostro meglio per fare i punti". "Il mister sta optando per nuovi moduli. Questa è comunque la strada giusta da percorrere", ha concluso Bastoni.