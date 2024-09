La trasferta. Iniziata la prevendita dei biglietti per la partita contro il Cagliari

Con ancora negli occhi la bella prestazione contro la Juventus, per i tifosi azzurri è già tempo di pensare alla prossima partita. L’Empoli scenderà in campo a Cagliari venerdì prossimo alle 18.30, di fronte i grandi ex Nicola e Luperto, nel primo vero scontro diretto in chiave salvezza. Sono già in vendita i biglietti del settore ospiti dell’Unipol Domus, senza limitazioni sulla vendita, al costo di trenta euro (più diritti di prevendita di due euro). È possibile acquistarli presso le ricevitorie autorizzate Ticket One ed on line sul sito https://cagliaricalcio.ticketone.it/catalog, mentre a Empoli i tagliandi saranno disponibili all’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. Non è consentito il cambio nominativo e la vendita terminerà inderogabilmente giovedì prossimo 19 settembre alle 19. I biglietti del Settore Ospiti non saranno quindi in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita e perciò si raccomanda di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. La capienza del Settore Ospiti dell’Unipol Domus è di 415 posti e per questioni di sicurezza, una volta all’interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori. Vi sono 40 posti auto e 5 posti bus dedicati. Per prenotazioni, inviare una mail a [email protected]. L’anno scorso in Sardegna fu presente un buon numero di tifosi empolesi, ma si giocava alle 15 del 30 dicembre.