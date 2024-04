La voce dei protagonisti. Gyasi punta sul gruppo

Nonostante la sconfitta, preventivabile, di Bergamo l’Empoli conserva un margine di 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e proprio in quest’ottica sarà di grande importanza lo scontro diretto di domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Frosinone, appaiato agli azzurri a quota 31. "La prossima gara contro il Frosinone è una delle quattro finale che ci mancano da qui alla fine e che dovremo giocare al massimo, ma non certo l’ultima – ha sottolineato dopo la sfida con l’Atalanta, Emanuel Gyasi –. Di sicuro è una partita che giochiamo davanti al nostro pubblico e per questo ci teniamo a fare bene". L’esterno azzurro, fin qui sempre impiegato da Nicola eccetto a Sassuolo dove era squalificato, è poi tornato sul match contro i bergamaschi. "Abbiamo affrontato una squadra veramente forte che sta facendo una stagione incredibile, anche in Europa – ha concluso –. Abbiamo approcciato bene alla gara, abbiamo fatto la nostra partita. Dobbiamo ripartire da questo spirito di squadra. Serve continuare su questa strada, limare qualche dettaglio, e remare tutti dalla stessa parte. Con le indicazioni del mister e il nostro gruppo possiamo lottare fino alla fine per il nostro obiettivo".