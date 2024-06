L’accordo. Il club azzurro sigla l’intesa con la Zenith . Torna la squadra femminile. Ma sarà a Prato

L’Empoli completa la rivoluzione per ciò che concerne il proprio settore giovanile. Dopo il progetto di decentramento di quello maschile, con i tecnici di Monteboro che andranno a lavorare direttamente sui campi delle varie realtà affiliate, adesso il club azzurro ha stretto un’importante collaborazione con la Zenith Prato per quello femminile.

A partire dalla prossima stagione l’Empoli affiderà infatti al sodalizio pratese, già affiliato all’Empoli Academy, la gestione del vivaio in ‘rosa’ sotto il nome di Zenith Empoli. I vari gruppi, dalla prima squadra di Promozione Regionale alle Under 10 passando per Under 19, Under 17, Under 15 e Under 12 (oltre cento le ragazze coinvolte), vestiranno la maglia azzurra e si alleneranno e giocheranno tra il centro sportivo Bruno Chiavacci e lo stadio Pier Cironi, entrambi a Prato. "Un accordo che coinvolge il settore femminile e rafforza una partnership importante – commenta Filippo Lupi, responsabile dell’Empoli Academy –. Da anni lavoriamo con la Zenith Prato a livello maschile con risultati straordinari e siamo sicuri che tutto ciò lo ripeteremo col femminile. Viaggeremo insieme, daremo il nostro contributo sotto ogni punto di vista, da quello tecnico e metodologico fino a quello gestionale e di sviluppo: sarà nostro compito confrontarci con gli staff tecnici, supportarli nel lavoro quotidiano, collaborando e condividendo con entusiasmo i valori comuni. Sarà una grande opportunità di crescita per tutti, con le ragazze che potranno fare un percorso dal settore giovanile fino alla prima squadra. Siamo certi che sapranno portare in alto i nostri colori e rappresentarli con orgoglio".

Estremamente soddisfatto di questo nuovo accordo con l’Empoli il presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini. "Sono orgoglioso di questo ulteriore passo avanti della nostra società – ha dichiarato il massimo dirigente amaranto –. Ringrazio la società del presidente Corsi per affiancarci e sostenerci in questo progetto, rafforzando una collaborazione che va avanti da anni e che ci ha portato a essere uno degli Elite Center della Regione Toscana. Inoltre questa occasione ci rende orgogliosi di quanto fatto in questi anni nel settore femminile: stiamo lavorando con i nostri collaboratori all’allestimento della prima squadra e al rafforzamento delle altre categorie. Per noi sarà un onore vestire la maglia dell’Empoli e speriamo che questa sinergia ci porti a essere uno dei punti di riferimento in Toscana anche per il settore femminile".