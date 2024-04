L’AMICHEVOLE. L’Italia al Castellani. Ecco i biglietti

Da lunedì 6 maggio alle ore 12 inizierà la vendita libera dei biglietti per l’amichevole che si disputerà fra Italia e Bosnia-Erzegovina. Questa sfida, che sarà giocata sul campo di Empoli, è l’ultimo test in ordine di tempo prima dell’inizio di Euro 2024 e rappresenta un’ottima occasione per vedere dagli spalti la Nazionale allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti. L’appuntamento è in programma il 9 giugno alle 20.45 proprio al Castellani Computer Gross Arena. I possessori della Card Vivo Azzurro potranno acquistare i tagliandi già nelle giornate di venerdì 3 maggio, sabato 4 e domenica 5, avendo un diritto di prelazione. Ancora una volta la Federazione Italiana ha deciso di confermare la politica dei prezzi popolari così che ci saranno biglietti a partire da 14 euro con diverse promozioni anche per Under 12, Under 18 e Over 65 (riservati alle persone nate prima del 9 giugno 1959). La vendita sarà fatta attraverso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

I.M.