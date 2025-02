L’analisi del diesse Gemmi. "Serve ricompattarci . E lavorare tutti di più»

Il momento dell’Empoli è molto delicato e allora a metterci la faccia dopo la debacle interna con l’Atalanta è il direttore sportivo Roberto Gemmi. "Tutti sapevamo che la partita sarebbe stata difficile ma se, nonostante il trend negativo, nelle ultime sconfitte eravamo sempre dentro la partita, stavolta abbiamo perso meritatamente senza mai aver modo di rientrare – commenta il diesse –. Adesso è il momento di ricompattarci e lavorare tutti di più. Nonostante il pesante ko ci sono anche delle cose da salvare, ma dobbiamo concentrarci soprattutto su quello che non è andato per cercare di migliorare e uscire da questo momento di difficoltà". In tutto questo il diesse conferma senza ombra di dubbio l’allenatore. "D’Aversa non è mai stato in discussione – sottolinea – e la mia presenza vuole proprio mettere a tacere sul nascere qualsiasi voce in tal senso. Essendo il responsabile dell’area tecnica è giusto che nei momenti di difficoltà ci metta la faccia, dopo una sconfitta del genere nonostante le attenuanti, che non devono però diventare degli alibi, dobbiamo solo riflettere su come lavorare e quanto ancora dobbiamo fare di più, dal primo all’ultimo". Infortuni che restano però il tema principale, soprattutto per il prolungarsi di diverse assenze. "È un aspetto su cui stiamo lavorando per cercare di migliorare e far tornare tutti quanto prima, senza naturalmente rischiare ricadute – conclude –. Cosa serve per rialzarsi? L’unico strumento è buttarsi nel lavoro e compattare l’ambiente della squadra. Per la prima volta siamo nelle ultime tre, ma non molleremo di un millimetro e ci proveremo fino alla fine, come del resto è sempre stato il nostro obiettivo: salvarsi all’ultima giornata". Si.Ci.