L’analisi di Lorenzo Colombo nel dopo partita. "L’intesa con Esposito migliora a ogni match»

Potrebbe fare di più a livello di finalizzazione delle occasioni che gli capitano. Dopo quella clamorosa contro il Genoa, ne ha avute due ottime anche a Venezia, ma certo questo Lorenzo Colombo (nella foto durante la gara a Venezia) è tremendamente importate per l’Empoli. Da agosto ad oggi è cresciuto molto nella protezione della palla e nella capacità di legare il gioco, il sacrificio in copertura quello non è mai mancato, e sta trovando benefici anche dalla posizione con cui ormai lo impiega stabilmente D’Aversa, ossia più spostato a destra, da dove può tagliare verso il centro e liberare il suo mancino. Al Penzo non ha segnato, ma almeno l’80 per cento del gol di Esposito è merito suo. "Di solito è lui a farmi assist, oggi ci siamo invertiti (sorride ndr.) – ha dichiarato l’attaccante azzurro nel post partita di Venezia –. Ci troviamo bene, l’ho detto anche a lui: è il compagno migliore di reparto con cui abbia giocato nella mia fin qui breve carriera. Partita dopo partita la nostra intesa migliora". Un pareggio, quello portato via dalla Laguna, che non lo ha però soddisfatto in pieno. "Arrivavamo da tre sconfitte e quindi è un punto che smuove la classifica, ma anche stavolta non ci possiamo ritenere del tutto soddisfatti – ha ammesso –. Purtroppo in queste ultime partite il rammarico lo abbiamo avuto spesso, la cosa positiva rispetto alle ultime uscite è che abbiamo portato a casa un punto che ci dà morale, ma dobbiamo pensare a come far meglio per eliminare questo rammarico. Nel primo tempo siamo partiti subito in svantaggio, ma poi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, da squadra che voleva recuperare, abbiamo creato diverse occasioni". Ha concluso spiegando la grande occasione avuta a metà ripresa. "Ho fatto un buon movimento, ho provato ad angolare il tiro, ma è stato bravo Stankovic – ha concluso Colombo –. In ogni modo, potevo fare meglio". Numeri alla mano, con 4 reti e 2 assist al termine del girone di andata, Colombo ha già migliorato quanto fatto nell’intera scorsa stagione con il Monza, quando a parità di gol fece un assist in meno.

Si.Ci.