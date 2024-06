L’annuncio social. L’addio di Niang: "Grazie, non vi dimenticherò»

M’Baye Niang torna a parlare attraverso il proprio profilo social e stavolta lo fa per salutare l’Empoli. "Grazie azzurri. Grazie Empoli, abbiamo passato tutti qualcosa di pazzesco con la salvezza. Non ti dimenticherò mai". Questo il testo, scritto in francese, con il quale l’attaccante franco-senegalese ha accompagnato una serie di foto, che lo ritraggono insieme all’ormai ex direttore sportivo Pietro Accardi, in procinto di scoccare il tiro decisivo nella sfida contro la Roma, nella sfrenata corsa di gioia dopo aver segnato il gol della storica salvezza e durante i seguenti festeggiamenti. Ammesso, quindi, che non sia uno scherzo di un amico come in occasione delle frasi con cui domenica scorsa annunciava il ritiro dal calcio giocato (poi prontamente rimosse), il rapporto tra Niang e l’Empoli si concluderà al termine di questo mese.

Come abbiamo già ricordato, infatti, non è scattato l’obbligo di prolungamento del contratto perché non sono state raggiunte le presenze concordate lo scorso gennaio. Quindi dal prossimo 30 giugno Niang torna a tutti gli effetti tra gli svincolati e, se non pensa davvero di ritirarsi, potrà guardarsi intorno per un’altra esperienza. Alla soglia dei trent’anni si parla di un possibile interessamento di due società della massima serie francese, dove l’ormai ex azzurro ha già militato con la maglia di Caen, Montpellier, Rennes, Bordeaux e Auxerre collezionando 165 presenze e 40 gol. Niang lascia quindi l’Empoli dopo soli cinque mesi, in cui, nel bene e nel male, ha comunque lasciato un segno indelebile con 6 reti pesanti (sebbene quattro su rigore), che non solo ne hanno fatto il capocannoniere azzurro stagionale ma hanno trascinato anche l’Empoli alla storica terza salvezza consecutiva in A.

Oltre al ‘like’ di Shpendi, nei commenti di risposta al suo post si possono leggere anche quelli di alcuni compagni come Caprile, Gyasi e Fazzini, tra ironia e cuori azzurri a simboleggiare la grande impresa compiuta tutti insieme.