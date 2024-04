L’appuntamento. Leone d’argento. Ecco le celebrazioni

Ancora qualche giorno è poi sapremo chi sarà il vincitore di quest’anno del tradizionale premio Leone d’Argento. Giunto alla sua 22esima edizione, l’evento sarà celebrato martedì prossimo alle 20.30 nella Vip Lounge del Castellani-Computer Gross Arena, durante “La Serata dei Leoni”. Dopo 4 anni difficili, ma in cui l’associazione Premio Leone d’Argento è riuscita sempre ad assegnare i riconoscimenti, si torna infatti alla classica formula della cena. A deliziare i palati degli sportivi azzurri sarà lo chef Simone Malucchi. Il premio principale riguarda naturalmente la prima squadra azzurra: in lizza Luperto, Zurkowski, Cambiaghi, Gyasi e Niang (i calciatori saranno presenti alla serata). Ad un calciatore del settore giovanile andrà invece il Leoncino d’Argento, mentre il Premio Leonessa d’Argento sarà assegnato al settore femminile. L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Empoli Fc, ed in partnership con il Club Azzurro Spicchio, il Centro Coordinamento Empoli Clubs, l’AVIS sezione Empoli, oltre ad alcune aziende del territorio.