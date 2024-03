L’arbitro del match. La ’decima’ di Dionisi. Dolce l’ultimo ricordo

A dirigere il match di San Siro contro l’Inter sarà Federico Dionisi (nella foto). Una designazione che non può che accendere dolci ricordi nei tifosi azzurri. In questa stagione, infatti, il fischietto de L’Aquila ha arbitrato l’Empoli soltanto in un’altra circostanza: il vittorioso derby di Firenze dello scorso ottobre. In generale il bilancio con il direttore di gara abruzzese è in totale equilibrio con 3 successi azzurri ed altrettanti pareggi e sconfitte. Quest’ultime arrivate tutte nella scorsa stagione in altrettante trasferte: 2-0 all’Olimpico contro la Roma, 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta e 2-1 a Sassuolo. Sempre nel passato campionato gli azzurri hanno fatto registrare la seconda vittoria, 2-0 in casa alla Cremonese, dopo il primo acuto datato 15 dicembre 2021 con il 4-3 di Coppa Italia a Verona.