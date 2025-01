L’arbitro. Il fischietto è ancora Feliciani

A dirigere Inter-Empoli di domani sera alle 20.45 al Giuseppe Meazza di Milano sarà Ermanno Feliciani. Il fischietto della sezione di Teramo incrocia nuovamente la strada degli azzurri a distanza di appena un mese dalla sfida dello scorso 22 dicembre contro l’Atalanta, terminata 3-2 per la formazione di Gasperini. Cinque i precedenti di Feliciani con l’Empoli: una sola vittoria datata 5 novembre 2022 quando Baldanzi stese il Sassuolo al Castellani. Poi, oltre all’ultimo ko, sono arrivati un’altra sconfitta (2-1 a Monza a marzo 2023) e 2 pari (l’1-1 di Genova con la Sampdoria che a maggio 2023 valse la salvezza e lo 0-0 dello scorso marzo in casa con il Genoa). Un solo precedente invece con l’Inter, il pareggio sul campo del Genoa ad agosto del 2024, per 2-2.