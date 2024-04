L’asse tra Empoli e Napoli. Un lungo filo color azzurro. Sul campo sarà sfida tra ex

L’attuale capitano dell’Empoli, Sebastiano Luperto, è cresciuto nelle giovanili del Napoli per poi esordire in prima squadra e Giovanni Di Lorenzo, che porta adesso la fascia al braccio nel capoluogo campano, è stato all’Empoli dal 2017 al 2019 per poi approdare nel club partenopeo. Può iniziare da qui il racconto di un lungo legame fra le due società che adesso vedono al centro delle rispettive formazioni due capitani e che, nel corso degli anni, hanno mischiato spesso emozioni e trasferimenti.

Nella rosa attuale dei toscani ci sono pure Bartosz Bereszynski che nel 2023 è passato da Napoli, in prestito dalla Sampdoria, Lorenzo Tonelli, che ha fatto la spola tra i due club e Alberto Grassi acquistato dal club di De Laurentiis il 27 gennaio del 2016. L’esperienza del centrocampista tuttavia è stata tutt’altro che positiva a causa di un grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi e per colpa del quale non è mai riuscito a esordire con quella casacca. Dall’altra parte adesso, fra gli avversari, ci sono Piotr Zielinski che nel 2016 è passato al Napoli direttamente dall’Empoli e nel 2017 pure Mario Rui che in mezzo è stato tuttavia per una stagione alla Roma.

I doppi ex passati adesso ad altre squadre o non più in attività sono talmente tanti che diventa difficile perfino farne un elenco, ma soprattutto Empoli negli ultimi decenni ha "regalato" a Napoli due grandi allenatori, lanciati e fatti crescere dal club di Fabrizio Corsi e poi autori di strepitose carriere. Maurizio Sarri da Empoli, dove è stato per tre anni, è andato a Napoli nel 2015 e con lui si sono trasferiti pure due elementi della rosa ovvero Elseid Hysaj e Mirko Valdifiori. Il suo vice allora era Francesco Calzona che è l’attuale tecnico dei campani e che era già stato con Sarri nelle tappe a Verona e a Perugia, prima di arrivare a Empoli. E poi Luciano Spalletti, l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana che è un "figlio" di Empoli dove è stato giocatore, allenatore delle giovanili e successivamente della prima squadra, fino al 1998.

A Napoli (dal 2021 al 2023) ha vinto lo scudetto al termine della grande cavalcata della passata stagione e per la città partenopea è un idolo assoluto. Era al "Castellani Computer Gross Arena" nell’ultima sfida casalinga contro il Torino, è stato poi al "Diego Armando Maradona" per assistere alla partita con il Frosinone e non è escluso che sabato prossimo possa essere sugli spalti per vedere la "sua" Empoli-Napoli.