L’AVVERSARIO. Sesto posto sicuro per i giallorossi. I tifosi: "Vinciamo per gli amici friulani»

La Roma arriverà domani al Castellani-Computer Gross Arena senza poter migliorare ulteriormente la propria classifica, sesta è e sesta rimarrà. Sia che si facciano recuperare dalla Lazio o che raggiungano l’Atalanta (in sospeso la partita con la Fiorentina), infatti i giallorossi non possono essere scavalcati (scontri diretti favorevoli con i ‘cugini’) ma allo stesso tempo non possono guadagnare la posizione degli orobici (in questo caso il bilancio del doppio confronto sorride alla Dea). Tuttavia De Rossi ha assicurato che la squadra scenderà in campo per onorare il campionato fino all’ultima, come ieri mattina gli è stato chiesto dal Gruppo Quadraro del tifo organizzato giallorosso che ha esposto fuori da Trigoria il seguente striscione "Vinci per noi e per gli amici friulani". Per quanto riguarda la formazione non ci saranno gli squalificati Paredes e Lukaku, che saranno sostituiti da Bove e Abraham. Davanti insieme al centravanti inglese completeranno il tridente giallorosso El Shaarawy e uno tra Baldanzi e Dybala. L’argentino si è sempre allenato in gruppo negli ultimi giorni, ma De Rossi potrebbe dare ancora spazio al grande ex. Qualche dubbio anche in difesa dove Mancini, diffidato (in caso di giallo salterebbe la prima giornata del prossimo campionato) e non al meglio per i soliti problemi all’inguine, è in forse. Tra i pali quasi certo l’impiego di Rui Patricio, alla sua ultima gara in giallorosso.