L’AVVERSARIO. Thuram e Weah verso il recupero

Ieri, dopo due giorni di riposo, ha ripreso a lavorare in vista della trasferta empolese di sabato prossimo anche la Juventus, attuale capolista di Serie A con Inter, Torino e Udinese. Thiago Motta per la sfida contro l’Empoli dovrà fare a meno di Francisco Conceiçao, alle prese con un infortunio muscolare. Oltre al giovane figlio d’arte portoghese - il padre Sergio ha militato in Italia con Lazio, Parma e Inter -, è tornato malconcio dall’impegno con la propria nazionale anche l’ex Fiorentina Nico Gonzalez. Uscito per un risentimento muscolare in avvio di ripresa della sfida vinta dalla sua Argentina contro il Cile, l’esterno offensivo non dovrebbe però essere a rischio convocazione, anche se a oggi appare difficile un suo impiego dal primo minuto. Intanto Khephren Thuram e Timothy Weah hanno continuato a lavorare a parte dopo l’infortunio accusato alla prima giornata contro il Como e saranno valutati giorno per giorno. Ma presto dovrebbero tornare in gruppo.